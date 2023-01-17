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Ефросинья Григорьевна

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

1835 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Иванович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Иванович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванович

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1835 ст.
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
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