Ефросинья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смерти1835 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Иванович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835 ст.