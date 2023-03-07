Нарышкин Давид Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.06.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1835 ст.
Отец: Михаил Яковлевич
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1861 ст.
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Чекалина Харитина Давидовна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Наталья Давидовна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Наталья Давидовна
Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
1871 ст.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Куделова Александра Давидовна
Мать ребёнка: Нарышкина Варвара Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно