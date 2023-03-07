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Нарышкин Давид Михайлович

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Место рождения

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

23.06.1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1835 ст.

Отец: Михаил Яковлевич

Мать: Евдокия Ивановна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
22.10.1861 ст.

Сын: Нарышкин Яков Давидович

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Чекалина Харитина Давидовна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Наталья Давидовна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Наталья Давидовна

Мать ребёнка: Нарышкина Евдокия Андреевна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1871 ст.

Жена: Нарышкина Варвара Титовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Куделова Александра Давидовна

Мать ребёнка: Нарышкина Варвара Титовна

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина Евдокия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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