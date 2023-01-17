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Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Фекла Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Нарышкин Корнилий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Федот Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
23.06.1835 ст.

Сын: Нарышкин Давид Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Яковлевич

Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Жиляева, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
До 1848 ст.
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