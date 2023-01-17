Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Фекла Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Нарышкин Корнилий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Нарышкин Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Федот Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
23.06.1835 ст.
Сын: Нарышкин Давид Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1848 ст.