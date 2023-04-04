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Зимин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зимин Никита

Мать: Зимина Елена Памфиловна

Бракосочетание
1872

Жена: Зимина Евдокия

Супруг(-а): Евдокия Савватьевна Зимина (Козьмина)
Рождение ребёнка
17.09.1873

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Зимина Евдокия

Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Зимин Иван Иванович

Мать ребёнка: Зимина Евдокия

Рождение ребёнка
20.06.1876

Сын: Зимин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зимина Евдокия

Рождение ребёнка
20.05.1878

Сын: Зимин Александр Иванович

Мать ребёнка: Зимина Евдокия

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Зимина Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Зимина Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Леонтий

Мать ребёнка: Зимина Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Григорий

Мать ребёнка: Зимина Феодосья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Феодосья

Смерть
17.12.1887
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