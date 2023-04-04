Зимин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти17.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зимин Никита
Мать: Зимина Елена Памфиловна
Бракосочетание
1872
Жена: Зимина Евдокия
Супруг(-а): Евдокия Савватьевна Зимина (Козьмина)
Рождение ребёнка
17.09.1873
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Зимина Евдокия
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Зимин Иван Иванович
Мать ребёнка: Зимина Евдокия
Рождение ребёнка
20.06.1876
Мать ребёнка: Зимина Евдокия
Рождение ребёнка
20.05.1878
Мать ребёнка: Зимина Евдокия
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Зимина Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Зимина Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Леонтий
Мать ребёнка: Зимина Феодосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Григорий
Мать ребёнка: Зимина Феодосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Феодосья
Смерть
17.12.1887