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Зимин Сергей Иванович
Зимин Сергей Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.06.1876
Дата смерти
26.08.1942
Пол
Мужской
Отец
Зимин Иван
1818 г.р.
Мать
Зимина (Козьмина) Евдокия
1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1876
Отец:
Зимин Иван
Мать:
Зимина Евдокия
Смерть
26.08.1942
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