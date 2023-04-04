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Зимин Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1876

Дата смерти

26.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1876

Отец: Зимин Иван

Мать: Зимина Евдокия

Смерть
26.08.1942