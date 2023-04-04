Зимина (Козьмина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1845
Дата смерти1926
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1845
Отец: Козьмин Савва (Савелий)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1872
Муж: Зимин Иван
Супруг(-а): Евдокия Савватьевна Зимина (Козьмина)
Рождение ребёнка
17.09.1873
Дочь: (Зимина) Любовь
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
29.08.1875
Сын: Зимин Иван Иванович
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
20.06.1876
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
20.05.1878
Отец ребёнка: Зимин Иван
Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.12.1880
Отец ребёнка: Любушкин Александр Герасимович
Смерть
1926