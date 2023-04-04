Зимина (Козьмина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Козьмина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1845

Дата смерти

1926

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1845

Отец: Козьмин Савва (Савелий)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любушкин Александр Герасимович

Бракосочетание
1872

Муж: Зимин Иван

Супруг(-а): Евдокия Савватьевна Зимина (Козьмина)
Рождение ребёнка
17.09.1873

Дочь: (Зимина) Любовь

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
29.08.1875

Сын: Зимин Иван Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
20.06.1876

Сын: Зимин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
20.05.1878

Сын: Зимин Александр Иванович

Отец ребёнка: Зимин Иван

Гаврилов Посад, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.12.1880

Сын: Зимин Николай Иванович

Отец ребёнка: Любушкин Александр Герасимович

Смерть
1926

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