(Зимина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зимина) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1873

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1873

Отец: Зимин Иван

Мать: Зимина Евдокия

Смерть
1960