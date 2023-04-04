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(Зимина) Любовь
(Зимина) Любовь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.09.1873
Дата смерти
1960
Пол
Женский
Отец
Зимин Иван
1818 г.р.
Мать
Зимина (Козьмина) Евдокия
1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1873
Отец:
Зимин Иван
Мать:
Зимина Евдокия
Смерть
1960
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