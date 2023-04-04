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Зимин Леонтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зимин Иван

Мать: Зимина (Кононова) Феодосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Николай

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1913

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