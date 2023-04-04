Зимин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1913
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зимин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Николай
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1913