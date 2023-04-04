Зимина (Кононова) Феодосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кононов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зимина) Мария
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зимина) Прасковья
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Леонтий
Отец ребёнка: Зимин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зимин Григорий
Отец ребёнка: Зимин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зимин Иван
Смерть
1871