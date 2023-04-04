Зимина (Кононова) Феодосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Кононова) Феодосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кононов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зимина) Мария

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зимина) Прасковья

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Леонтий

Отец ребёнка: Зимин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зимин Григорий

Отец ребёнка: Зимин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Иван

Смерть
1871

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