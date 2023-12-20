Будин Илья Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будин Илья Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Будин Михаил Елисеевич

Мать: Будина Домника Кирилова

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Будин Алексей Ильин

Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Будин Роман Ильич

Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Будин Тимафей Незаконнорожд

Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Будина) Наталия Незаконнорожденная

Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева

Смерть
Неизвестно

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