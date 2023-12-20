Будин Илья Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Будин Михаил Елисеевич
Мать: Будина Домника Кирилова
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831
Сын: Будин Алексей Ильин
Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Будин Роман Ильич
Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Будин Тимафей Незаконнорожд
Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Будина) Наталия Незаконнорожденная
Мать ребёнка: Будина Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно