Будина Евдокия Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Будин Алексей Ильин
Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Будин Роман Ильич
Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Будин Тимафей Незаконнорожд
Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Будина) Наталия Незаконнорожденная
Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов
Смерть
Неизвестно