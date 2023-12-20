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Будина Евдокия Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Будин Алексей Ильин

Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Будин Роман Ильич

Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Будин Тимафей Незаконнорожд

Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Будина) Наталия Незаконнорожденная

Отец ребёнка: Будин Илья Михайлов

Смерть
Неизвестно

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