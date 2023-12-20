Будин Тимафей Незаконнорожд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Будин Илья Михайлов
Мать: Будина Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Агафья Тимофеева
Мать ребёнка: Будина Матрена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Матрена Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно