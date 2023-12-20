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Будин Тимафей Незаконнорожд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Будин Илья Михайлов

Мать: Будина Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Агафья Тимофеева

Мать ребёнка: Будина Матрена Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Матрена Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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