Будина Домника Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Будина) Евфимия Михайлова
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
1798
Сын: Будин Иван Михайлов
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Будина) Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Будин Илья Михайлов
Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич
Смерть
Неизвестно