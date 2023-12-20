Будина Домника Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудина Домника Кирилова

Будина Домника Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Будин Василий Михайлов

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Будина) Евфимия Михайлова

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
1798

Сын: Будин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Будина) Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Будин Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Будин Илья Михайлов

Отец ребёнка: Будин Михаил Елисеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.