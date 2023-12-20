Будин Роман Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.
Отец: Будин Илья Михайлов
Мать: Будина Евдокия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Будина) Мария Романова
Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
23.02.1865
Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Будина) Мария Романова
Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Будина) Домника Романова
Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна
Смерть
Неизвестно