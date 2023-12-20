Будин Роман Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будин Роман Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: Будин Илья Михайлов

Мать: Будина Евдокия Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Анастасия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Будина) Мария Романова

Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Будин Василий Романович

Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1865

Сын: Будин Тимофей Романович

Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Будина) Мария Романова

Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Будина) Домника Романова

Мать ребёнка: Будина Анастасия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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