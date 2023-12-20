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Будин Михаил Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Будин Елисей Кондратов

Мать: Будина Фекла Борисова

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Сын: Будин Василий Михайлов

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Будина) Евфимия Михайлова

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Будин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Будина) Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Будин Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Будин Илья Михайлов

Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова

Смерть
Неизвестно

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