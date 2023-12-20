Будин Михаил Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Будин Елисей Кондратов
Мать: Будина Фекла Борисова
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Будина) Евфимия Михайлова
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Будин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Будина) Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Будин Илья Михайлов
Мать ребёнка: Будина Домника Кирилова
Смерть
Неизвестно