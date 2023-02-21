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Орлов Степан Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1863

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1863

Отец: Орлов Яков Тимофеевич

Мать: Орлова Васса Никифоровна

Бракосочетание
29.09.1885

Жена: Орлова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
04.09.1890

Дочь: Гагаринова Анна Степановна

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Орлов Иван Степанович

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Счастливцева Парасковья Степановна

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1941
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