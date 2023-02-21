Орлов Степан Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1863
Дата смертиДо 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1863
Отец: Орлов Яков Тимофеевич
Мать: Орлова Васса Никифоровна
Бракосочетание
29.09.1885
Рождение ребёнка
04.09.1890
Дочь: Гагаринова Анна Степановна
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
03.06.1893
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Счастливцева Парасковья Степановна
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Егоровна
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1941