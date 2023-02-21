Орлова (Крысова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Крысова) Екатерина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

05.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Крысов Георгий Давыдович

Мать: Крысова Елена Гавриловна

Бракосочетание
29.09.1885

Муж: Орлов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
04.09.1890

Дочь: Гагаринова Анна Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
03.06.1893

Сын: Орлов Иван Степанович

Отец ребёнка: Орлов Степан Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Счастливцева Парасковья Степановна

Отец ребёнка: Орлов Степан Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.07.1944
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