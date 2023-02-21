Орлова (Крысова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти05.07.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Крысов Георгий Давыдович
Мать: Крысова Елена Гавриловна
Бракосочетание
29.09.1885
Рождение ребёнка
04.09.1890
Дочь: Гагаринова Анна Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
03.06.1893
Отец ребёнка: Орлов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Счастливцева Парасковья Степановна
Отец ребёнка: Орлов Степан Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Дементия Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
05.07.1944