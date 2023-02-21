Орлова (Месникова) Васса Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
09.12.1851
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Орлов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Орлов Яков Тимофеевич
Рождение ребёнка
28.10.1863
Отец ребёнка: Орлов Яков Тимофеевич
Смерть
Неизвестно