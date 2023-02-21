Орлова (Месникова) Васса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Месникова) Васса Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Месников Никифор Никитич

Мать: Мясникова Елена Сидоровна

Бракосочетание
09.12.1851

Муж: Орлов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Орлов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Орлов Яков Тимофеевич

Рождение ребёнка
28.10.1863

Сын: Орлов Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Орлов Яков Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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