Мясникова (Тотаринова) Елена Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Тотаринов Сидор Спиридонович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1826
Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Орлова Васса Никифоровна
Отец ребёнка: Месников Никифор Никитич
Место жительства
Неизвестно
Починок на Поточине, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно