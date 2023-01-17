Мясникова (Тотаринова) Елена Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Тотаринова) Елена Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Тотаринов Сидор Спиридонович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1826

Муж: Месников Никифор Никитич

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Орлова Васса Никифоровна

Отец ребёнка: Месников Никифор Никитич

Место жительства
Неизвестно
Починок на Поточине, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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