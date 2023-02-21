Месников Никифор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1799
Отец: Мясников Никита
Бракосочетание
12.02.1815
Бракосочетание
14.02.1826
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Орлова Васса Никифоровна
Мать ребёнка: Мясникова Елена Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, деревня Алексеевская
Смерть
Неизвестно