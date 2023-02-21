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Месников Никифор Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1799

Отец: Мясников Никита

Мать: Мясникова Евдокия Козьминична

Бракосочетание
12.02.1815

Жена: Мясникова Марфа Тимофеевна

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.02.1826

Жена: Мясникова Елена Сидоровна

Красное, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Орлова Васса Никифоровна

Мать ребёнка: Мясникова Елена Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Березовский тяглый стан, деревня Алексеевская
Смерть
Неизвестно
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