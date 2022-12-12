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Орлов Яков Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Орлов Тимофей Александрович

Мать: Орлова Екатерина Феодосиевна

Бракосочетание
09.12.1851

Жена: Орлова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Орлова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Орлова Васса Никифоровна

Рождение ребёнка
28.10.1863

Сын: Орлов Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Орлова Васса Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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