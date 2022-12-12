Орлов Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Бракосочетание
09.12.1851
Жена: Орлова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Орлова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Орлова Васса Никифоровна
Рождение ребёнка
28.10.1863
Мать ребёнка: Орлова Васса Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно