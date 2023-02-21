Орлов Тимофей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Настасья Тимофеевна
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагия Тимофеевна
Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно