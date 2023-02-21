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Орлов Тимофей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Орлов Александр Самсонович

Мать: Орлова Саламия Обрамовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Орлов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Орлов Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Настасья Тимофеевна

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Орлов Кирилл Тимофеевич

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагия Тимофеевна

Мать ребёнка: Орлова Екатерина Феодосиевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Екатерина Феодосиевна

Смерть
Неизвестно