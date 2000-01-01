Орлова (Желонкина) Саламия Обрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Желонкина) Саламия Обрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Желонкин Обрам Алексеевич

Мать: Желонкина Катерина Александровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Орлов Семен Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Орлов Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Александр Самсонович

Смерть
Неизвестно
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