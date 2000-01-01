Орлова (Желонкина) Саламия Обрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1792
Сын: Орлов Семен Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Орлов Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Орлов Александр Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно