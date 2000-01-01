Орлова Екатерина Феодосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Екатерина Феодосиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Между 1856 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Орлов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Орлов Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Орлов Кирилл Тимофеевич

Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагия Тимофеевна

Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Тимофей Александрович

Смерть
Между 1856 и 1858
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