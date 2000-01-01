Орлова Екатерина Феодосиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиМежду 1856 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагия Тимофеевна
Отец ребёнка: Орлов Тимофей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1856 и 1858