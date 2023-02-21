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Орлов Александр Самсонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Орлов Самсон Григорьевич

Мать: Орлова Гликерия Осиповна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Орлов Семен Александрович

Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Матрона Александровна

Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Орлов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Саламия Обрамовна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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