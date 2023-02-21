Орлов Александр Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Орлов Самсон Григорьевич
Мать: Орлова Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Орлов Семен Александрович
Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Матрона Александровна
Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Орлов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Орлова Саламия Обрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Саламия Обрамовна
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно