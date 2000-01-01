Орлова (Грухина) Гликерия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Грухина) Гликерия Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Грухин Осип Борисович

Мать: Грухина Марина Обрамовна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Каткова Параскева Самсоновна

Отец ребёнка: Орлов Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Орлов Александр Самсонович

Отец ребёнка: Орлов Самсон Григорьевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Орлов Фома Самсонович

Отец ребёнка: Орлов Самсон Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Самсон Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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