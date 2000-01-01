Орлова (Грухина) Гликерия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Грухин Осип Борисович
Мать: Грухина Марина Обрамовна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Каткова Параскева Самсоновна
Отец ребёнка: Орлов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1774
Сын: Орлов Александр Самсонович
Отец ребёнка: Орлов Самсон Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Орлов Самсон Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно