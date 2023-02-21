Грухина (Головизнина) Марина Обрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Головизнин Обрам Емельянович
Мать: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Орлова Гликерия Осиповна
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Грухин Иван Осипович
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович
Смерть
Неизвестно