Грухина (Головизнина) Марина Обрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрухина (Головизнина) Марина Обрамовна

Грухина (Головизнина) Марина Обрамовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Головизнин Обрам Емельянович

Мать: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Орлова Гликерия Осиповна

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Грухин Гуриян Осипович

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Грухин Роман Осипович

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Грухин Трофим Осипович

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Грухин Иван Осипович

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Грухин Ермалай Осипович

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Грухин Федор Осипович

Отец ребёнка: Грухин Осип Борисович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close