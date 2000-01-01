Головизнин Обрам Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Грухина Марина Обрамовна
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Шулятева Настасья Обрамовна
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1734
Сын: Головизнин Тихон Обрамович
Мать ребёнка: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Свешникова Акалана Обрамовна
Мать ребёнка: Головизнина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головизнина ?
Место жительства
Неизвестно
Заикимчевская пятидесятня, при мельнице на речке Якимчевке
Смерть
1762