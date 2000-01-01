Головизнин Обрам Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Обрам Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Головизнин Емельян Федотович

Мать: Головизнина Катерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Грухина Марина Обрамовна

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Шулятева Настасья Обрамовна

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1734

Сын: Головизнин Тихон Обрамович

Мать ребёнка: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Свешникова Акалана Обрамовна

Мать ребёнка: Головизнина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина ?

Место жительства
Неизвестно
Заикимчевская пятидесятня, при мельнице на речке Якимчевке
Смерть
1762
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