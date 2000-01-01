Головизнина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Дочь: Грухина Марина Обрамовна

Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Шулятева Настасья Обрамовна

Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Головизнин Тихон Обрамович

Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Свешникова Акалана Обрамовна

Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Обрам Емельянович

Смерть
До 1762
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