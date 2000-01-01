Головизнина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Грухина Марина Обрамовна
Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Шулятева Настасья Обрамовна
Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Головизнин Тихон Обрамович
Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Свешникова Акалана Обрамовна
Отец ребёнка: Головизнин Обрам Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1762