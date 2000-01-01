Головизнин Тихон Обрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Головизнин Обрам Емельянович
Мать: Головизнина ?
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Головизнин Родион Тихонович
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Головизнин Филип Тихонович
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Головизнин Филимон Тихонович
Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно