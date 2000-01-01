Головизнин Тихон Обрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловизнин Тихон Обрамович

Головизнин Тихон Обрамович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Головизнин Обрам Емельянович

Мать: Головизнина ?

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Головизнин Родион Тихонович

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Головизнин Филип Тихонович

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Головизнин Филимон Тихонович

Мать ребёнка: Головизнина Параскева Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головизнина Параскева Осиповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close