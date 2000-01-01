Головизнина (Копосова) Параскева Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Головизнин Родион Тихонович
Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Головизнин Филип Тихонович
Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Головизнин Филимон Тихонович
Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно