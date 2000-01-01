Головизнина (Копосова) Параскева Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнина (Копосова) Параскева Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Головизнин Родион Тихонович

Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Головизнин Филип Тихонович

Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Головизнин Филимон Тихонович

Отец ребёнка: Головизнин Тихон Обрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головизнин Тихон Обрамович

Смерть
Неизвестно
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