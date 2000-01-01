Головизнин Емельян Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Головизнин Обрам Емельянович
Мать ребёнка: Головизнина Катерина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Головизнин Лаврентий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Головизнин Петр Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Головизнин Осип Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Заикимчевская пятидесятня, деревня что был починок Ивана да Трофима Тарбеевых
Смерть
1739