Головизнин Емельян Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головизнин Емельян Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Головизнин Обрам Емельянович

Мать ребёнка: Головизнина Катерина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Головизнин Лаврентий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Головизнин Петр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Головизнин Осип Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Заикимчевская пятидесятня, деревня что был починок Ивана да Трофима Тарбеевых
Смерть
1739
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