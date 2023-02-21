Орлов Самсон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Орлов Григорий Фадеевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Каткова Параскева Самсоновна
Мать ребёнка: Орлова Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Орлов Александр Самсонович
Мать ребёнка: Орлова Гликерия Осиповна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Орлова Гликерия Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Гликерия Осиповна
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810