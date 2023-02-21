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Орлов Самсон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Орлов Григорий Фадеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Каткова Параскева Самсоновна

Мать ребёнка: Орлова Гликерия Осиповна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Орлов Александр Самсонович

Мать ребёнка: Орлова Гликерия Осиповна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Орлов Фома Самсонович

Мать ребёнка: Орлова Гликерия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Гликерия Осиповна

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1810
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