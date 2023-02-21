Орлов Григорий Фадеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Григорий Фадеевич

Орлов Григорий Фадеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Орлов Фадей Кондратьевич

Мать: Орлова Авдотья Софоньевна

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Коробицына Васса Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Орлов Панфил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Шушаева Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Орлов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Огородникова Марья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Орлов Самсон Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close