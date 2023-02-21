Орлов Григорий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Коробицына Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1725
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Шушаева Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1729
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Огородникова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
1741
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751