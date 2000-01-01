Счастливцева (Орлова) Парасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцева (Орлова) Парасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Орлов Степан Яковлевич

Мать: Орлова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Счастливцев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Счастливцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Николай Александрович

Отец ребёнка: Счастливцев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Счастливцев Александр

Смерть
Неизвестно
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