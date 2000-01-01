Счастливцева (Орлова) Парасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Орлов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Счастливцев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Счастливцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счастливцев Николай Александрович
Отец ребёнка: Счастливцев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Счастливцев Александр
Смерть
Неизвестно