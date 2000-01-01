Счастливцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счастливцева Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Счастливцева Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Счастливцева Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Николай Александрович

Мать ребёнка: Счастливцева Парасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Счастливцева Парасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
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