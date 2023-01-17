Гагаринова (Орлова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринова (Орлова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1890

Дата смерти

14.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1890

Отец: Орлов Степан Яковлевич

Мать: Орлова Екатерина Егоровна

Бракосочетание
04.02.1913

Муж: Гагаринов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.1913

Дочь: Маркова Клавдия Афанасьевна

Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
09.01.1915

Сын: Гагаринов Арсентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Михайлович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Гагаринов Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянк
Смерть
14.01.1961
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