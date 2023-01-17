Гагаринова (Орлова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1890
Дата смерти14.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1890
Отец: Орлов Степан Яковлевич
Бракосочетание
04.02.1913
Рождение ребёнка
29.11.1913
Дочь: Маркова Клавдия Афанасьевна
Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
09.01.1915
Сын: Гагаринов Арсентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Михайлович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гагаринов Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Гагаринов Афанасий Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Ермолинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянк
Смерть
14.01.1961