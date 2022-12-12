Гагаринов Арсентий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагаринов Арсентий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1915

Дата смерти

17.05.1955

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1915

Отец: Гагаринов Афанасий Михайлович

Мать: Гагаринова Анна Степановна

Рождение ребёнка
02.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.05.1955
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