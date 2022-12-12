Гагаринов Арсентий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1915
Дата смерти17.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1915
Рождение ребёнка
02.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гагаринова Ольга Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.05.1955