Маркова (Гагаринова) Клавдия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Гагаринова) Клавдия Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1913

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1913

Отец: Гагаринов Афанасий Михайлович

Мать: Гагаринова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Николай Александрович

Отец ребёнка: Марков Александр Иванович

Смерть
1993
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