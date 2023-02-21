Маркова (Гагаринова) Клавдия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1913
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1913
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Николай Александрович
Отец ребёнка: Марков Александр Иванович
Смерть
1993