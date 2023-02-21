Орлов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1893
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893
Отец: Орлов Степан Яковлевич
Рождение ребёнка
27.10.1923
Дочь: Барбарина Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мария Ивановна
Смерть
1967