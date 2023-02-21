Орлов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1893

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1893

Отец: Орлов Степан Яковлевич

Мать: Орлова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
27.10.1923

Дочь: Барбарина Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орлова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Мария Ивановна

Смерть
1967
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