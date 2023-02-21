Орлова (Филимонова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1898
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1923
Дочь: Барбарина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Орлов Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орлов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974