Орлова (Филимонова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Филимонова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1898

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1923

Дочь: Барбарина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Орлов Иван Степанович

Рождение ребёнка
02.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орлов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Иван Степанович

Смерть
1974
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