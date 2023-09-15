Ковалева (Иванова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иван-младший Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ковалев Александр Герасимович
Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Богомолова-Жукова Зиновия Герасимовна
Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Насонова-Грудинкина Федосья-младшая Герасимовна
Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ковалев Матвей Герасимович
Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно