Ковалева (Иванова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Иванова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иван-младший Макарович

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ковалев Карп Герасимович

Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ковалев Александр Герасимович

Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Богомолова-Жукова Зиновия Герасимовна

Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Насонова-Грудинкина Федосья-младшая Герасимовна

Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ковалев Матвей Герасимович

Отец ребёнка: Ковалев Герасим Маркович

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Герасим Маркович

Смерть
Неизвестно
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