Ковалев Карп Герасимович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Ковалева Ксения Карповна
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ковалева Наталья Карповна
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно