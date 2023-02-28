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Ковалев Карп Герасимович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Ковалев Герасим Маркович

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Ковалева Ксения Карповна

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ковалева Наталья Карповна

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Ковалев Петр Карпович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ковалев Трофим Карпович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ковалев Максим Карпович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковалев Гавриил Карпович

Мать ребёнка: Ковалева Анастасия Петровна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно
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