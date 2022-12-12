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Ковалев Герасим Маркович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Ковалев Карп Герасимович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ковалев Александр Герасимович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Богомолова-Жукова Зиновия Герасимовна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Насонова-Грудинкина Федосья-младшая Герасимовна

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Ковалев Матвей Герасимович

Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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