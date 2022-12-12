Ковалев Герасим Маркович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Шершунова Федосья-старшая Герасимовна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ковалев Александр Герасимович
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Богомолова-Жукова Зиновия Герасимовна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Насонова-Грудинкина Федосья-младшая Герасимовна
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Ковалев Матвей Герасимович
Мать ребёнка: Ковалева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно