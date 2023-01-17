Шершунова (Ковалева) Федосья-старшая Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШершунова (Ковалева) Федосья-старшая Герасимовна

Шершунова (Ковалева) Федосья-старшая Герасимовна

avatar

Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Ковалев Герасим Маркович

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шершунов Иван Федорович

Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шершунов Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шершунов Емельян Федорович

Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шершунов Егор Федорович

Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шершунов Евдоким Федорович

Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершунов Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close