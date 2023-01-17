Шершунова (Ковалева) Федосья-старшая Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Шершунов Кирилл Федорович
Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шершунов Емельян Федорович
Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шершунов Евдоким Федорович
Отец ребёнка: Шершунов Федор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно