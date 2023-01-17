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Ковалев Александр Герасимович

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ковалев Герасим Маркович

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ковалева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Ковалев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ковалева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковалев Иван Александрович

Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Агафья Онуфриевна

Смерть
Неизвестно
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