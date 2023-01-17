Ковалев Александр Герасимович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ковалева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Ковалев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ковалева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ковалев Иван Александрович
Мать ребёнка: Ковалева Агафья Онуфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно