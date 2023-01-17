Богомолова-Жукова (Ковалева) Зиновия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1791
Сын: Богомолов-Жуков Иван Иванович
Отец ребёнка: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Богомолова-Жукова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Богомолов-Жуков Василий Иванович
Отец ребёнка: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно