Богомолова-Жукова (Ковалева) Зиновия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолова-Жукова (Ковалева) Зиновия Герасимовна

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Место рождения

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Ковалев Герасим Маркович

Мать: Ковалева Евдокия Ивановна

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Богомолов-Жуков Иван Иванович

Отец ребёнка: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Богомолова-Жукова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Богомолов-Жуков Василий Иванович

Отец ребёнка: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомолов-Жуков Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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