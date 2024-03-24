Минченя Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Минченя Иосиф

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Черетун Елена

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
06.11.1909

Дочь: Соловей Мария

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
10.09.1913

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
15.05.1918

Сын: Минченя Иван

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черетун Татьяна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василевич Екатерина

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
Около 1960
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