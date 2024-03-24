Минченя Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Минченя Иосиф
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Черетун Елена
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
06.11.1909
Дочь: Соловей Мария
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
10.09.1913
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
15.05.1918
Сын: Минченя Иван
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черетун Татьяна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василевич Екатерина
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
Около 1960