Василевич (Минченя) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Минченя Василий
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
11.09.1939
Сын: Василевич Иван
Отец ребёнка: Василевич Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Нина
Отец ребёнка: Василевич Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Василевич Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Василевич Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василевич Юрий
Смерть
Неизвестно