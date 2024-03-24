Василевич (Минченя) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевич (Минченя) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Минченя Василий

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
11.09.1939

Сын: Василевич Иван

Отец ребёнка: Василевич Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Нина

Отец ребёнка: Василевич Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Василевич Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Василевич Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василевич Юрий

Смерть
Неизвестно
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