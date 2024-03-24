Василевич Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.09.1939
Сын: Василевич Иван
Мать ребёнка: Василевич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермоленко Нина
Мать ребёнка: Василевич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Василевич Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Василевич Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василевич Екатерина
Смерть
Неизвестно