Василевич Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевич Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1939

Сын: Василевич Иван

Мать ребёнка: Василевич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермоленко Нина

Мать ребёнка: Василевич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Василевич Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Василевич Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василевич Екатерина

Смерть
Неизвестно
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